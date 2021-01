Streit um Lieferengpässe

Was die Lieferengpässe aufgrund von Produktionsproblemen angeht, hat der Pharmakonzern der EU-Kommission noch keine Lösung präsentiert, wie die Verzögerungen beseitigt werden könnten. Es sei an dem Unternehmen, Vorschläge zu machen, wie es die Verpflichtungen aus seinem Liefervertrag erfüllen wolle, sagte ein Kommissionssprecher am Donnerstag in Brüssel. AstraZeneca allerdings beharrt darauf, dass die EU schlicht und ergreifend zu spät und zu wenig bestellt habe. Die Firma will jetzt den Vertrag offenlegen. Allerdings habe sie darauf bestanden, sensible Passagen zu schwärzen, sagte ein EU-Vertreter.