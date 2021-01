Der letzte Schultag in Wien und Niederösterreich vor Beginn der Semesterferien steht am heutigen Freitag ausnahmsweise nicht im Zeichen der Zeugnisverteilung. Aufgrund der Corona-Pandemie soll ein größerer Andrang in den Klassen vermieden werden - die Schulnachrichten werden den Schülern daher erst am Montag und Dienstag nach den Ferien überreicht.