Angreifen will er auch am Wochenende beim Slalomdoppel in Chamonix - ein Ort, an den der Arlberger ganz besonders gute Erinnerungen hat. „Dort konnte ich im Jänner 2018 meinen bisher einzigen Europacup-Slalom gewinnen“, verrät Johannes. „Allerdings sind wir damals auf einem anderen Hang gefahren.“ In Chamonix bietet sich auch die letzte Chance, sich für die Weltmeisterschaft in Cortina zu empfehlen. „Um ehrlich zu sein, liegt mein Fokus nicht auf der WM“, gesteht Strolz. „Man weiß aber nie - noch hat jeder die Chance. Auch ich.“