Um die „zweite Karriere“ des 67-fachen iranischen Teamspielers (WM-Teilnehmer 1998) und bunten Vogels ranken sich Gerüchte. So soll er als Spielermanager und in der Immobilienbranche tätig gewesen sein. Als Popstar im Iran bewegte Minavand noch mehr die Massen als in Graz. Auf Instagram folgten dem Publikumsliebling 1,4 Millionen Menschen.