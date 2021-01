Rowe brach in Tränen aus

Weil der Kölner Privatsender das traditionelle Dschungelcamp aus Australien wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr absagen musste, läuft derzeit die RTL-„Dschungelshow“. Der Sieger der Show hat einen Platz in der Sendung „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ im kommenden Jahr sicher. Als Rowe erfuhr, dass sie noch eine Chance auf dieses Ticket hat, brach sie vor Freude in Tränen aus.