200km/h in der 80er-Zone

Der Verkehrsunfall am Donnerstag bringt das Fass einmal mehr zum Überlaufen: Direkt bei der Bushaltestelle ist ein Feldkirchner (52) mit seinem Pkw auf die linke Straßenseite geraten und in den entgegenkommenden Lkw eines Klagenfurters (60) gekracht. Dabei haben sich Anrainer schon wiederholt an zuständige Behörden gewendet. „Es wurde sogar schon einmal eine Verkehrsmessung durchgeführt. Und obwohl diese ergab, dass viele in der 80er-Zone mit bis zu 150 km/h unterwegs waren, wurde nichts unternommen! Die Spitzengeschwindigkeit lag gar bei 200 km/h!“