Er wandte sich Hilfe suchend an die Opposition im Nationalrat. „Verzweifelte Gastronomen werden von Kurz und Co. in den Hungerstreik getrieben. Betriebe wie Hotels bleiben auf ihren Kosten sitzen“, sagt der Obmann des Tourismusausschusses im Nationalrat, Gerald Hauser (FPÖ), der dem Gastronomen seine Unterstützung anbot.