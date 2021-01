Peter Weidinger legt Magister-Titel zurück

Der ÖVP-Nationalrat kommt diesen Konsequenzen allerdings zuvor. Im „Krone“-Telefonat kündigte er Donnerstagabend ein E-Mail an die Uni Graz an, in dem er auf seinen akademischen Titel verzichtet und ihn mit sofortiger Wirkung zurücklegt. „Ich bin Politiker und für die Villacher da. Dieser Titel bedeutet mir nichts.“ Der Fall erinnert an die ehemalige Arbeitsministerin Christine Aschbacher, die nach Plagiatsvorwürfen zurücktreten musste. Diese politische Konsequenz lässt Weidinger vorerst offen.