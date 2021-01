Wer schafft es in die Startelf? Wer sitzt auf der Bank? Und wer gar nur auf der Tribüne? Für Trainer Jesse Marsch und seinen Betreuerstab ist das ein echtes Luxusproblem. Wie der Name schon sagt, könnte genau das aber auf Dauer zu einem echten Problem werden. Denn natürlich will jeder Spieler möglichst oft und lange auf dem Platz stehen, gibt sich keiner mit der Reservistenrolle zufrieden. Weshalb der US-Coach weiß: „Es wird nicht jeder glücklich sein mit mir.“