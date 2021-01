Therapien brachten nichts Entscheidendes ans Tageslicht

„Ich habe am Tag drei bis vier Stunden, in denen ich leichte Tätigkeiten erledigen kann.“ Ein Ärztemarathon und Therapien brachten bis jetzt nichts Entscheidendes ans Tageslicht - die Symptome werden durch viele Ärzte als psychosomatisch abgetan. Am Dienstag traf Preller dann fast der Schlag: „Die Krankenkasse sagte mir, mein Krankenstand wird beendet, und ich soll arbeiten gehen oder um Invaliditätspension ansuchen.“ Mit 32 ...