In der Zeit von 18 bis 18.30 Uhr stiegen die unbekannten Täter in das Kellerabteil in Arnoldstein ein. Daraus ließen sie das Ladegerät eines E-Bikes mitgehen. Das E-Bike selbst - es ist mehrere Tausend Euro wert - stahlen die Einbrecher zwar auch aus dem Kellerabteil, doch ließen sie es im Eingangsbereich des Mehrparteienhauses zurück.