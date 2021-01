Sanierung steht an

Jetzt nimmt die Thematik allerdings wieder Fahrt auf. Wohl, weil in den nächsten Jahren die groß angelegte Generalsanierung ansteht und sich aktuell die Stimmen mehren, welche eine Modernisierung als wenig sinnvoll erachten und darin Steuerverschwendung orten. So meldete sich zuletzt auch der Freistädter WK-Obmann Christian Naderer zu Wort: „Für eine aufstrebende Messe-, Einkaufs-, Schul- und Tourismusstadt braucht es einen neuen Zugang.“ Und auch im Dezember-Gemeinderat herrschte Einigkeit, sich für eine bessere Anbindung an die Bahn einzusetzen wollen.