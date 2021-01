Drei Kinder bei Unfall verletzt

Gegen 13.20 Uhr geriet ein 38-Jähriger mit seinem Firmen-Lkw samt Anhänger auf der B181 vom Zillertal kommend kurz nach dem Brettfalltunnel auf die Gegenfahrbahn, touchierte am linken Fahrbahnrand mit der dort aufgestellten Betonleitwand und kollidierte in weiterer Folge frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Die 36-jährige Lenkerin und ihre drei Kinder im Alter von vier, acht und zehn Jahren wurden dabei verletzt und mussten nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus nach Schwaz bzw. in die Innsbrucker Klinik gebracht werden. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt. „Ein mit ihm durchgeführte Alkoholtest verlief negativ“, erklärt die Polizei. Am Pkw entstand Totalschaden, am erheblicher Sachschaden.