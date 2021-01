Auslieferung in den USA schon im März

Auf Twitter veröffentlichte Firmenchef Elon Musk ein Foto des überarbeiteten Cockpits und kündigte zudem an, dass die Auslieferung des Tesla-Flaggschiffs in den USA schon nächsten Monat beginnen soll. Wann das neue Tesla-Modell auch in Europa verfügbar sein wird, ist derzeit jedoch noch unklar.