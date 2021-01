Zu einem Kellerbrand in einem Wohnhaus ist es am Donnerstagabend in der Elisabethstrasse in Salzburg gekommen. Berufsfeuerwehr sowie Freiwillige Feuerwehr standen im Einsatz und löschten das Feuer schnell. Durch die starke Rauchentwicklung im Stiegenhaus wurden die Bewohner mit einer Drehleiter aus dem Gebäude gebracht.