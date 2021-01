In der Hinrunde drehte der VfB Stuttgart in Mainz einen frühen Rückstand und fuhr am Ende einen verdienten 4:1-Sieg ein. Dabei feierten Trainer Pellegrino Matarazzo und viele seiner Spieler nicht nur ihren ersten Sieg in der Bundesliga, sondern starteten auch eine Auswärtsserie von sechs ungeschlagenen Spielen in fremden Stadien (vier Siege, zwei Unentschieden). Entsprechend positiv sind die Erinnerungen der Mannschaft mit dem Brustring an die letzte Begegnung vor dem Duell am Freitagabend (20.30 Uhr) in der Mercedes-Benz Arena. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.