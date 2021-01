Dauerstress ist kein Problem

Trotz englischen Wochen und Spielen bei Minusgraden fühlt sich der Ex-Australien-Legionär immer wohler in Graz. „Wir kommen in Schuss. Das erste Match gegen Rapid lief nicht so wie geplant, das Ergebnis mit 1:4 war aber zu hoch. Und durch die vielen Spiele laufen wir heiß“, so Wüthrich, dem aber klar ist, dass Altach kein Selbstläufer wird. „Wir wissen, dass wir in jedem Spiel in dieser Liga an unsere Grenze gehen müssen.“