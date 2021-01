Der Weltcup der Nordischen Kombinierer in Seefeld hat mit einer witterungsbedingten Absage begonnen. Der provisorische Wertungsdurchgang (PCR), der bei einer wetterbedingten Absage des Springens in Wettkämpfen als Grundlage herangezogen wird, konnte am Donnerstag wegen starken Schneefalls nicht zu Ende gebracht werden. Der PCR soll nun am Freitag um 11 Uhr vor dem Start des Weltcup-Triples (13.30, 5-km-Langlauf um 15.30) über die Bühne gehen.