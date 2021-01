Gegen 14.40 Uhr war der Mann aus dem Bezirk Leibnitz in einem Waldstück in Oberhaag mit Forstarbeiten beschäftigt. Der 43-Jährige fällte einen Baum, welcher in weiterer Folge auf seinen Unterschenkel fiel und ihn einklemmte. Der Verletzte konnte noch selbst die Rettungskette in Gang setzen.