Mutations-Chaos. Es klingt nicht wirklich beruhigend, was Anna Haselwanter aus dem „Krone“-Corona-Team da recherchierte und heute unseren Lesern serviert: Rund um die Covid-Mutationen herrscht in Österreich ganz offensichtlich Daten-Chaos. Bisher wurde nur stichprobenartig danach gesucht, so klaffen die veröffentlichten Zahlen teils haarsträubend auseinander. Denn einerseits wird vom Gesundheitsministerium am Donnerstag vermeldet, man habe die südafrikanische Virus-Variante dreimal in Österreich nachgewiesen. Andererseits wurden bereits am Mittwoch Abend elf Fälle der südafrikanischen Mutation aus Tirol gemeldet. Das Zahlen-Chaos wird unter anderem durch verschiedene Überprüfungsmethoden erklärt. Fakt ist, dass niemand genaue, verlässliche Zahlen darüber nennen kann, wie weit sich die höher ansteckenden Virus-Mutationen in Österreich bereits verbreitet haben. Genau diese Zahlen wären aber essenziell für die bevorstehende Entscheidung über Lockerung oder Fortsetzung des Lockdowns über den 7. Februar hinaus. Wie sagte es gestern ein Insider: „So wird das bei uns nie etwas.“ Da ist was dran!