Trotz Lockdowns sind die Schulen und Kindergärten gut besucht. Manchen Pädagogen wird es inzwischen zu eng. Die Schulen appellieren daher an die Eltern, ihre Kinder so gut es geht zuhause zu betreuen. Kinder, die trotzdem in die Schule kommen, sollen genauso zu Tests verpflichtet werden wie die Lehrer, findet Lehrergewerkschafter Toni Polivka: „Wir können die Abstände einfach nicht einhalten.“ Zudem seien die neuen Selbst-Tests kinderleicht.