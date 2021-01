Geständnis widerrufen

Der 18-Jährige legte nach dem letzten, größten Feuer am Polizeiposten ein Geständnis ab, das er aber wenige Tage später widerrufen hat. Auch beim Prozess in Ried/Innkreis leugnete der junge Innviertler die Zündeleien, bei denen ein Schaden von immerhin 15.000 Euro entstanden ist. „Ich weiß, dass das Geständnis dumm war, aber ich war es nicht.“ Bei einem Anschlag, sei er an der Kasse gesessen. Könne also gar nicht Feuer gelegt haben, so der Angeklagte weiter.