Einsam auf Jobsuche

Vanessa (16) will die Schule schaffen: „Hier wird mir beim Lernen geholfen, zu Hause habe ich wegen der Geschwister nicht so viel Ruhe.“Martin Guttenbrunner, Jugendzentrumsleiter, ergänzt: „Denen, die einen Job suchen, helfen wir auch.“ Saldin (20) ist auf Jobsuche, er fühlt sich oft einsam: „Aber wenn ich hier mit jemandem reden kann, kriege ich meine Psyche frei.“ Kevin (20) ist Lehrling: „Ich bin in Kurzarbeit. Schrecklich, aber man kann nichts tun. Hier treffe ich meine Freunde.“