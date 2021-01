Für die Feuerwehr Rechnitz begann der Hilfstransport mitten in der Nacht um 1.30 Uhr, unterstützt von den Kameraden aus Loipersdorf. Gegen drei Uhr schloss sich auf der A…2 ein Wechselladefahrzeug mit Kran dem Konvoi an. Knapp zehn Tonnen an Gütern hatten die Florianis im Gepäck. So viel war in nur vier Tagen vor der Tour zusammengekommen. „Nach mehreren Stunden Fahrt trafen wir in Kroatien auf eine Polizeieskorte, die uns bis zur Entladestelle geleitete“, schildert Kommandant Stefan Weisz. Das Abladen verlief zügig.