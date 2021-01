Mit einem 0:0 gegen die Wolverhampton Wanderers startete Thomas Tuchel am Mittwoch in sein Traineramt beim FC Chelsea. Ausreichend vorbereiten konnte sich der Neo-Coach auf seine Aufgabe aber in nur 48 Stunden offenbar nicht. Als er den Namen seines Kapitäns in der Halbzeitpause aussprach, brauchte der deutsche Star-Trainer erstmal Nachhilfe.