Zwischen dem letzten Weltcuprennen in Adelboden und dem WM-Riesentorlauf in Cortina d’Ampezzo liegt für die Spezialisten Roland Leitinger und Stefan Brennsteiner eine halbe Ewigkeit. Aktuell trainiert das Duo in Obdach in der Steiermark. Auch Europacup-Rennen stehen noch am Überbrückungs-Plan bis zum „Tag X“ am 19. Februar.