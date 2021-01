Chef staunte über 53 Prozent Plus

Die Aktien der GME aus Australien stiegen zuletzt um bis zu 53 Prozent. Das sorgte auch bei dessen Geschäftsführer Peter Sullivan für Erstaunen. „Ich dachte: Was ist denn hier los? Gibt es etwas in meiner eigenen Firma, das ich nicht weiß?“ Dann habe ihm aber jemand gesagt, dass es etwas mit dem Ticker-Kürzel zu tun habe. „Und ich hatte gehofft, sagen zu können, dass es an unseren Weltklasse-Nickel-Projekten liegt.“