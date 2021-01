Das heißt, die Beamten fahren zu den Häusern, läuten an und schauen, ob sich die Leute auch wirklich an die Quarantäne halten und zu Hause sind. Auch jene, die gerade aus dem Ausland nach Hause kommen und sich deshalb in Quarantäne befinden, werden so überprüft. Genug zu tun, auch wenn die Fallzahlen gerade ein bisschen weniger werden. Rainer Bierbaumers Botschaft an die Bevölkerung: „Bitte, haltet euch an die Regeln, auch wenn es schon nervt. Wir alle wollen so schnell wie möglich ein normales Leben zurück. Das geht aber nur, wenn wir zusammenhalten.“ Polizeiintern wird übrigens auch getestet. Derzeit gibt es im Gemeindezentrum in Halbturn eine polizeiinterne Covid-Teststation, die von den Beamten auch gerne angenommen wird. Etwa die Hälfte der Belegschaft war bereits testen.