Nach zweiwöchiger Quarantäne in einem Hotel macht sich ein internationales Team von Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in China auf die Suche nach dem Ursprung des Coronavirus. Das WHO-Team will in Wuhan herausfinden, ob das Virus von Fledermäusen stammt oder womöglich doch aus einem Labor entwichen ist, was von China stets zurückgewiesen wurde.