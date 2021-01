In einem Kindergarten in Siezenheim wurde laut „Krone“-Informationen die hochansteckende Briten-Mutation des Coronavirus nachgewiesen. Gleichzeitig fand man in St. Johann in Pongau in einem Kindergarten die Südafrika-Mutation. Das Land bestätigte beide Fälle. Die Tests haben in der Voruntersuchung angeschlagen, die endgültige Bestätigung steht aber noch aus.