Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose sieht die Meisterschaft in der deutschen Fußball-Bundesliga noch nicht als entschieden an. „Wir spüren, dass man den Bayern in dieser Saison ein Bein stellen kann“, sagte Rose am Donnerstag. „Und natürlich können auch Mannschaften dahinter noch einen Lauf bekommen. Wir sollten alle versuchen, die Meisterschaft so lange wie möglich offen zu halten.“