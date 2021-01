Verletzungspech hat die Karriere von Armin Mujakic gehörig ins Stottern gebracht. Das Knie war immer wieder ein großes Problem. Jetzt ist der Weltenbummler nach Stationen in Griechenland, Belgien und Südkorea wieder in Österreich angekommen. Mujakic wird künftig für den FCM Traiskirchen in der 3. Liga stürmen. Jetzt war er bei uns im Studio zu Gast und hat über die Ziele mit den Niederösterreichern gesprochen.