Nachdem der Angeklagte (56) seiner Mutter (80) massive Stiche in Hals und Brust zugefügt hatte, setzte er sich neben die Sterbende und wartete, bis sie tot war. So groß war der Hass, aufgestaut in Jahrzehnten. Dann öffnete der Mann ein Bier - und genoss die Stille. Vor Gericht gibt der Burgenländer am Donnerstag alles zu und beschönigt nichts ...