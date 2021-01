24 Stunden am Tag, auch an Feiertagen und an Wochenenden läuft die Produktion bei Hygiene Austria. Die Gemeinschaftsfirma von Fasererzeuger Lenzing und dem Textilkonzern Palmers stellt Schutz-Masken her. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach FFP2-Modellen wird sogar eine Erweiterung überlegt.