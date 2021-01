Der Schneefall, der am Donnerstag Tirol vielerorts noch einmal tiefer in herrliches Weiß tauchte, ist ab Freitag in den Tallagen vorerst Geschichte. Laut Meteorologe Michele Salmi vom Wetterdienst UBIMET wird es vergleichsweise mild, die Flocken gehen in Regentropfen über. Die Schneefallgrenze steigt an und dürfte bis Sonntag zwischen 1300 und 800 Meter pendeln.