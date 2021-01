Verunreinigte Phiolen in der Nachtschicht

Was war passiert? In drei Nachtschichten, in denen die Angeklagte Dienst hatte, deckte ihre Sichtkontrolle plötzlich Plastikpartikel in den Phiolen mit dem Antibiotika-Pulver auf. „Ich habe gesehen, dass die Phiolen außen verstaubt waren, dann sah ich auch innen die Verschmutzung und habe die Produktion gestoppt“, sagte die Mitarbeiterin gegenüber Richterin Heide Maria Paul. Der Sandoz-Anwalt betonte, dass man zur Vorsicht sämtliche Chargen, die im Zeitraum produziert wurden, in denen die junge Frau Dienst hatte, vernichtet habe. Daher fordert das Unternehmen den Verkaufswert der Präparate von der Angeklagten ein – konkret 1,537.198 Euro!