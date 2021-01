Die Rolle seines Lebens trägt Elijah Wood an der Hüfte. Das Tattoo in elbischer Sprache bedeutet „Neun“ - in Anspielung auf die neun Gefährten in der spektakulären „Herr der Ringe“-Verfilmung, bei der er ab 2001 die Hauptrolle des Hobbits Frodo spielte. Die anderen Darsteller haben das gleiche Mal auf der Haut. Kaum ein Darsteller ist so eng mit seiner Figur verbunden wie Elijah mit Frodo - die Rolle prägte ihn so sehr wie er sie. Am Donnerstag wurde er 40.