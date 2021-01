„Parteihaus 4.0“

Es riecht nach frischer Farbe und neuen Möbeln, die Mitarbeiter bedienen sich nicht mehr aus Siedelkartons, sondern werken bereits eifrig an ihren Schreibtischen. Nach dem Umzug von Eggenberg in die Nähe des Bahnhofs hat das Projekt „Parteihaus 4.0“ also voll an Fahrt aufgenommen und liegt gut auf Kurs. Gerade läuft eine Online-Konferenz mit den Angestellten der roten Bezirksbüros, Corona hat die neue Technik fix in den Tagesablauf integriert. „Die Regionen arbeiten nun direkt bei uns mit, wir setzen auf neue Arbeitsweisen“, zeigt sich der Landesgeschäftsführer stolz.