So stehe dem 71-Prozent-Anteil an B.1.1.7.-Mutationen in einer Kläranlagen-Probe im niederösterreichischen Bad Vöslau vom 12. Jänner ein 17-Prozent-Anteil in einer am 11. Jänner entnommenen Abwasserprobe aus Wien gegenüber. Dieser Wert ähnelt jenem, den die Erbgut-Sequenzierung von insgesamt 256 positiven Proben von Wiener Teststraßen und dem AKH Wien Mitte des Monats ergab: Hier wurde die britische Variante in 40 Fällen (15,6 Prozent der Stichprobe) nachgewiesen. Die südafrikanische Variante wurde ein Mal entdeckt.