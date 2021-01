Markus Hofbauer ist 33 Jahre alt, freiheitlicher Gemeinderat in Kirchberg am Wagram und Betreiber von Fitnessstudios. Und er zählt zu jenen Niederösterreichern, die bereits gegen Corona geimpft wurden. Er rechtfertigt das in der NÖN so: „Mein Studio ist im Pflegeheim in Grafenwörth eingemietet, wo ich auch als Trainer für ältere Menschen arbeite.“ Pikant: Vor dem Piks, um den ihn viele beneiden, war er noch auf einer Corona-Demo in Tulln