Der 44-jährige Kremlkritiker und Intimfeind von Präsident Wladimir Putin war per Video aus dem Untersuchungsgefängnis zugeschaltet. Nawalny war am 17. Jänner direkt nach seiner Rückkehr nach Russland am Flughafen in Moskau festgenommen und in einem umstrittenen Eilverfahren zunächst zu 30 Tagen Haft verurteilt worden.