Die legale Streckeninfrastruktur für den Mountainbike-Sport hält mit diesen Entwicklungen derzeit nicht Schritt. An der Verbesserung dieser Situation in der Steiermark und der Etablierung und Kommunikation klarer Regeln wird der Mountainbike-Koordinator vorrangig arbeiten. Eine weitere Herausforderung auf diesem Weg birgt die Kleinteiligkeit des Waldbesitzes in Österreich und insbesondere in der Steiermark. In Österreich sind 82 Prozent des Waldes in Privatbesitz. In Europa hat nur Portugal mehr private Waldbesitzer. In der Steiermark liegt der Anteil sogar bei 87 Prozent. Das führt dazu, dass eine Mountainbike-Strecke oftmals sehr viele Grundstücksbesitzer betrifft. Die acht Kilometer lange Flowline im Bikepark Schladming etwa führt über 14 Grundstücke unterschiedlicher Besitzer.