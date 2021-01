Caroline Yates, die Chefin der karitativen Mayhew-Organisation für Tiere, die von Herzogin Meghan unterstützt wird, erklärte gegenüber dem „Hello!“-Magazin: „Immer dann, wenn wir mit der Herzogin über die Wohltätigkeitsorganisation sprechen, erzählt sie, wie wichtig ihr ihre Hunde sind. Sie erklärt, dass sie sie immer sehr unterstützen, insbesondere bei dem, was in diesem Jahr geschah, mit Covid und mit dem persönlichen steinigen Weg, den sie in diesem Jahr beschritt.“ Sie fügt hinzu: „Es war wirklich schön, unsere Erfahrungen mit ihr darüber zu teilen, wie wichtig Tiere sind, wenn die Dinge schwierig sind und darüber, was für einen Trost sie sein können. Das ist das, wofür Mayhew steht, das ist das, was wir versuchen und wozu wir ermutigen wollen, wir möchten die Bindung zwischen dem Menschen und dem Tier fördern.“