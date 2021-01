Dass Olivier nicht nur schnell, sondern auch nervenstark ist, bewies sie dann in Durchgang zwei. Als 30. und Letzte gestartet, erzielte sie die viertbeste Laufzeit und hielt damit all ihre Konkurrentinnen auf Distanz. Am Ende gewann Vici 0,27 Sekunden vor der Tirolerin Lisa Hörhager und 41 Hundertstel vor Wechner. Nußbaumer wurde Fünfte (+1,32), die Bezauerin Magdalena Kappaurer landete auf Rang neun (+2,94).