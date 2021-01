Die Entwicklung beunruhigt die griechischen Experten - die Lockerungen müssten allesamt auf den Prüfstand gestellt werden. Der Anstieg sei erwartet worden, allerdings nicht in der Geschwindigkeit, sagten Virologen und Lungenärzte in griechischen Medien. Der R-Wert liege zwar immer noch unter 1, aber der Plan, am kommenden Montag die weiterführenden Schulen zu öffnen, müsse überdacht werden, meinte etwa Charalambos Gogos, Medizinprofessor der Universität Patras, am Donnerstag. Zumindest in stärker betroffenen Regionen sollten die Schulen geschlossen bleiben, forderte er.