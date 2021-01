Am Donnerstag gegen 18 Uhr wurde die Polizei in die Stadt Salzburg in die Schwarzstraße wegen widerrechtlich abgestellter Fahrzeuge beordert. Dabei wurde ein Salzburger (46) aggressiv gegenüber einem einschreitenden Beamten. Mit der Faust versuchte der Mann auf den Polizisten einzuschlagen. Darufhin klickten für ihn die Handschellen. Der 46-Jährige wurde in Salzburger Justizanstalt gebracht.