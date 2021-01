Sowohl BWB als auch RTR wollen daher den Mobilfunkmarkt in diesem Jahr auf ihre Fokusliste setzen und dazu auch mit der EU-Kommission in Kontakt treten. Gleichzeitig ist ein runder Tisch mit den Netzbetreibern und MVNOs geplant. „Wenn der runde Tisch genügend Öl ist, dass der Sand aus dem Getriebe geht, dann passt das“, so Steinmaurer, sonst müsse man „den Werkzeugkasten holen und mit Hammer und Schraubenzieher“ nachhelfen.