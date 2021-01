Mitglieder des Abo-Mehrspielerdienstes PlayStation Plus (PS Plus) von Sony erhalten im Februar wieder Zugriff auf eine Reihe kostenloser Spiele, die sie für die Dauer ihrer Mitgliedschaft behalten dürfen. Diesmal ist mit „Control“ ein echter Hochkaräter darunter, dazu gibt‘s Fahrzeug-Schlachten in „Destruction AllStars“ und das Action-Adventure „Concrete Genie“.