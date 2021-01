Aktuell rund 30.000 Mitarbeiter weltweit

Novomatic beschäftigt weltweit Mitarbeiter, davon laut früheren Angaben rund 3100 in Österreich. Alleine in der Zentrale in Gumpoldskirchen in Niederösterreich (Bild unten), wo im November wegen der Coronavirus-Krise 120 Stellen abgebaut wurden, arbeiten etwa 1200 Menschen für den Glücksspielautomatenentwickler und Spielsalon-Betreiber.