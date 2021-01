Zuletzt hatte „Gute Nacht Österreich“ dank neuem Sendeplatz am Freitag um 23.20 Uhr seine Quoten noch einmal steigern können. Im Schnitt 267.000 Zuschauer waren am Freitag, 22. Jänner, ab 23.25 Uhr dabei. Das entspricht an einem Marktanteil von 17 Prozent.